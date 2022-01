Gli sconti attivati da Trony riescono ad avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e permettono effettivamente di raggiungere un livello di risparmio quasi impareggiabile sulla maggior parte degli acquisti effettuati.

Spendere poco con Trony è facilissimo, basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed accedere agli ottimi sconti che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione dei vari consumatori. Tutti i prodotti, lo ricordiamo, sono da considerarsi corredati da una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali eventualmente causati nel corso del tempo.

Non perdete i codici sconto Amazon gratis, sono tutti elencati in esclusiva su questo specifico canale Telegram dedicato.

Trony: che occasioni assurde per tutti

Trony propone al pubblico italiano un volantino veramente incredibile, al suo interno si trovano sconti per tutti i gusti, con prezzi bassissimi sui migliori modelli attualmente in circolazione. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S21, uno dei più scontati del 2021, oggi finalmente acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro. Nel caso in cui vogliate mettere le mani su un foldable, il consiglio è di puntare verso il Galaxy Z Flip3, prodotto da 749 euro.

Chiaramente il volantino riserva anche piacevoli sorprese per gli utenti che vogliono spendere meno di 400 euro, sono infatti disponibili Vivo Y21, TCL 20L, Samsung Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G o anche Oppo A94. I dettagli sono raccolti qui.