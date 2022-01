Mentre Samsung sta aggiornando freneticamente la sua enorme gamma di smartphone, Sony è finalmente arrivata con una build Android 12 affidabile per i flagship Xperia 1 III e Xperia 5 III.

Il sito Web di Sony ha una pagina di supporto per Android 12, che mette in evidenza alcuni dei miglioramenti che saranno inclusi con l’aggiornamento. Ciò include schermate a scorrimento native, indicatori di privacy per fotocamera e microfono, posizione stimata e un migliore funzionamento con una sola mano, adatto per un telefono delle dimensioni dell’Xperia 1 III.

Android 12 sta per arrivare su due device di Sony

In sostanza, queste sono tutte funzionalità viste nei telefoni Pixel 6 di Google, il che non sorprende data la preferenza di Sony per le versioni Android. Tuttavia, la pagina non fa menzione di funzionalità come Dynamic Color, che ci aspettiamo che Sony integri anche sui suoi telefoni.

Secondo XDA-Developers, l’aggiornamento ad Android 12 è ora disponibile per i modelli russi dual-sim Xperia 1 III e 5 III. Dovremo aspettare e vedere quando Android 12 apparirà in altre regioni e su altri modelli di Xperia, come il più recente e molto più costoso Xperia Pro-I, perché Sony non ha fornito un programma.

Sony non ha tanti telefoni da aggiornare come Samsung, quindi l’update dovrebbe essere disponibile molto presto. Tuttavia, i migliori telefoni con fotocamera di Sony sono stati vistosamente omessi dal programma di test di Android 12. Se sei un fotografo e un fan dei prodotti Sony, dovresti voler dare un’occhiata all’Xperia 1 III. Ha un enorme e bellissimo display OLED 4K con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e fotocamere con cui gli esperti dovrebbero avere familiarità.