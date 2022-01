È probabile che la piattaforma di messaggistica social di proprietà di Meta: WhatsApp lancerà più funzionalità relative alla foto del profilo, all’ultima visualizzazione, alle reazioni ai messaggi e ad altre funzioni che saranno introdotte nell’anno 2022, secondo Hindustan Times.

Foto del profilo nelle notifiche

Per gli utenti iOS, WhatsApp dovrebbe implementare una funzione in cui gli utenti possono vedere la foto del profilo nelle notifiche. La funzione è già stata implementata per alcuni beta tester su iOS e si espanderà anche ad altri utenti.

Nascondere l’ultima visualizzazione da contatti selezionati

Attualmente, gli utenti possono nascondere il loro ultimo stato visto da tutti i contatti. In una nuova funzionalità che potrebbe essere introdotta quest’anno, gli utenti possono nascondere l’ultimo accesso solo a contatti selezionati. Se viene introdotta questa funzione, gli utenti di WhatsApp possono selezionare le persone che preferiscono per mostrare il loro ultimo stato visto.

Modifica WhatsApp

Secondo quanto riferito, il gigante della messaggistica sta pianificando di modificare le funzionalità sulla condivisione dei media: ora gli utenti possono sapere a chi stanno inviando i media. La piattaforma potrebbe anche consentire agli utenti di caricare i propri file multimediali sul proprio aggiornamento di stato mentre li invia ad altri contatti.

Comunità WhatsApp

I gruppi WhatsApp sono molto comuni per gli utenti in questi giorni. Persone di una società residenziale ai compagni di classe ai colleghi d’ufficio, ognuno fa parte di un gruppo. Per migliorare questa esperienza, la societa’ sta ora pianificando di ampliare la funzionalità che consente l’unione di 10 o più gruppi come parte di una sorta di community. Tuttavia, questa funzione è disponibile solo per gli amministratori che creano gruppi e possono inviare i messaggi a più gruppi istantaneamente.

Esci da WhatsApp

La disconnessione da WhatsApp è forse la funzione più attesa che molti utenti hanno richiesto in quanto attualmente non esiste alcuna opzione per disconnettersi dal proprio account. Altre piattaforme di social media come Facebook, Instagram hanno la possibilità di disconnettersi dai propri account. Questo potrebbe anche avere una funzione multi-dispositivo che consentirà agli utenti di disconnettersi dagli account.