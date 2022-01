Netflix nella passata stagione natalizia ha assicurato una serie di grandi titoli per tutti i suoi appassionati. Oltre all’ultima stagione de La casa di carta, in queste ultime settimane gli utenti hanno apprezzato due grandi produzioni originali come E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Don’t Look Up con la presenza di Leonardo di Caprio.

Nel campo delle produzioni esclusive, Netflix manterrà la stessa linea del 2021 anche nel nuovo anno. Diverse novità ci saranno invece sul fronte commerciale. Nei prossimi mesi, infatti, la tv streaming si prepara ad una battaglia decisa contro la pratica degli account condivisi.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

Una novità di Netflix già ha interessato i clienti nelle ultime settimane. Molti abbonati infatti stanno riscontrando problemi nella fase di login. La lettura di questo messaggio, in particolare, incute particolare timore: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Per mezzo di questo messaggio, la tv streaming vuole ammonire gli utenti che utilizzano gli account condivisi. Al fine di limitare gli accessi, la piattaforma ha previsto anche un doppio codice per l’accesso alla piattaforma con codice di conferma su SMS.

Le norme del servizio streaming impediscono categoricamente l’utilizzo e la condivisione del profilo con parenti, amici o anche sconosciuti. Sempre nel nuovo anno, Netflix potrebbe anche inasprire le pene per i trasgressori: non escluso in tal senso anche il ban definitivo dal servizio.