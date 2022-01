Le offerte di Euronics sono decisamente senza limiti, i prezzi appaiono sin da subito molto più bassi del normale, ed assolutamente in grado di far risparmiare gli utenti ancora alla ricerca delle migliori occasioni per cercare di spendere il minimo indispensabile su ogni prodotto acquistato.

Il volantino presenta però una limitazione importante, è legato solo ed esclusivamente a specifiche location, o soci, sul territorio; di conseguenza dovete sapere che sarà assolutamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi per completare l’acquisto dei prodotti effettivamente desiderati. Indipendentemente da ciò, al superamento dei 199 euro di spesa è prevista la rateizzazione senza interessi, se richiesta.

Euronics: occasioni da non perdere a tutti i costi

I prodotti in promozione da Euronics sono molti di più del previsto, sebbene comunque il focus sul mondo degli smartphone sia legato esclusivamente ad un singolo modello. Il dispositivo in questione è l’Oppo A94, un terminale che al giorno d’oggi viene commercializzato a 299 euro, e che prevede comunque ottime prestazioni generali, impreziosite da un comparto fotografico di alto livello, nonché un display AMOLED veramente eccellente.

Altrettanto interessanti sono le riduzioni legate ai prodotti Lenovo, in particolar modo tablet di ultima generazione; sono in offerta Tab P11 e Tab M10 Plus, in vendita rispettivamente a prezzi di 299 e 199 euro. Se volete scoprire il volantino in esclusiva, dovete comunque collegarvi il prima possibile a questo link, troverete anche le offerte legate ad altre categorie merceologiche.