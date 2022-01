Entro la fine di quest’anno il colosso di Cupertino procederà con il lancio del suo primo visore per la realtà mista. Le indiscrezioni a riguardo aumentano costantemente e negli ultimi giorni è stato Ross Young, leaker esperto del settore, a fornire alcuni dettagli particolarmente interessanti.

Stando a quanto riferito da Young attraverso un tweet condiviso in rete di recente, il primo visore AR e VR Apple sarà dotato di ben tre display AMOLED.

Apple: il primo visore AR e VR avrà tre display!

In quest’ultimo periodo l’attenzione nei confronti della realtà aumentata e virtuale da parte di colossi come Meta, Apple e Google è oggetto di dibattiti particolarmente accesi. Il Metaverso di Zuckerberg ha già fatto discutere per via di alcuni scandali e Google ha dato prova di essere a lavoro su un primo dispositivo dedicato alla realtà mista.

Apple, sempre pronta a tenere testa ai suoi rivali, potrebbe essere pronta già entro la fine dell’anno a procedere con la presentazione ufficiale del suo primo visore AR e VR. Il dispositivo si distinguerà dai visori attualmente in commercio per via della sua leggerezza: il colosso potrebbe essere in grado di proporre un visore di soli 100 grammi.

Secondo le ultime notizie emerse, il visore vanterà delle ottime specifiche e tra queste la presenza di due display micro OLED e di un terzo display AMOLED.

Il costo del dispositivo Apple ammonterà a circa 3000 dollari ma a riguardo non vi sono ancora certezze. Nei prossimi mesi sarà possibile ottenere maggiori dettagli e conferme.