In occasione del CES 2022, TCL ha annunciato l’arrivo delle TV MiniLED a 144 HZ, le nuove strategie del brand e tutte le ultime novità, tra cui gli arrivi nel settore mobile. L’azienda ha annunciato i nuovi prodotti durante una serie di eventi virtuali.

Per gli spettatori è stato possibile assistente non solo ad una presentazione ufficiale di ciascun prodotto, ma anche ad una dimostrazione pratica su come utilizzarli nella vita di tutti i giorni. “Confidiamo che le nostre soluzioni tecnologiche permettano alle persone di preoccuparsi meno nella quotidianità, e consentano loro di passare più tempo a divertirsi con la propria famiglia e gli amici”, spiega la Presidente Du. “In TCL, grazie ai nostri prodotti e servizi, vogliamo rendere la vita delle persone più sicura e più sana”.

TCL TV Mini LED 2022

Dal 2018, l’azienda sta investendo nelle TV Mini LED per diventare il top player in questo settore nei prossimi cinque anni. I modelli premium delle Mini LED lanciate quest’anno raggiungono una frequenza a 144 Hz, inedita per TCL. Una frequenza maggiore implica maggiore fluidità di immagini e funzionalità. Inoltre, la qualità della risoluzione sarà potenziata dal supporto per oltre 1.000 zone local dimming, che permettono di ottenere più contrasto, più luminosità e più dettagli.

Dispositivi mobili, portatili e Smart 2022

TCL ha lanciato TCL 30 XE 5G e 30 V 5G per rendere la connessione al 5G più veloce e accessibile a tutti. Le immagini di questi due dispositivi sono talmente realistiche da immergerti a pieno in ogni singolo dettaglio.

Anche per i tablet ci sono importanti novità. In particolare, TCL NXTPAPER 10s, che punta ad imitare l’esperienza della lettura su carta vera e proprio, proteggendo gli occhi dell’utente. Inoltre, il leggerissimo TCL TAB 8 4G, ottimo per l’apprendimento e la creatività. Infine, TCL TAB 10L, che punta alla produttività. Presentato anche un trio di tablet progettati per i bambini: la nuova serie TCL TKEE con TCL TKEE MINI, MID e MAX.