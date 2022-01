TCL annuncia la sua prima gamma di TV Mini LED con frequenza a 144 Hz in arrivo entro la fine del 2022. Questa nuova linea di televisori sarà perfetta soprattutto per tutti gli amanti dei videogiochi su schermi di grandi dimensioni. L’azienda ha presentato virtualmente i dispositivi durante il CES 2022.

In occasione del CES, TCL ha annunciato l’arrivo delle nuove TV Mini LED con un’esperienza utente sempre più fluida e reattiva. Sarà possibile giocare senza rinunciare alla qualità di ogni singolo frame. Le console per videogiochi più recenti offrono giochi che funzionano a 120 FPS. Persino i giochi più datati sono stati rivisitati per raggiungere velocità di frame al secondo simili.

TCL presenta le nuove incredibili TV Mini LED in arrivo entro la fine dell’anno

Le TV proposte da TCL puntano proprio a garantire la qualità delle ultime frequenze di aggiornamento, soprattutto nella modalità multiplayer che fa solitamente più fatica. Un secondo in più nei tempi di reazione talvolta fa la differenza per vincere o perdere una partita. Anche i giocatori più occasionali, non solo quelli più accaniti, apprezzeranno la qualità di queste TV LED.

Con la tecnologia Mini LED di TCL integrata, anche i giochi ricchi d’azione saranno ancora più dettagliati e godibili. Oltre 1000 zone di local dimming permetteranno alle TV LED dell’azienda di offrire una luminosità incredibile, maggiore contrasto e sarà possibile osservare ogni minimo dettaglio. L’esperienza di gioco sarà coinvolgente e super fluida. L’azienda ha anche confermato che questa strada intrapresa è solo l’inizio. TCL punta ad affermarsi in questo settore battendo tutta la concorrenza entro i prossimi 5 anni.