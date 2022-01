Nuove offerte appaiono all’orizzonte in casa Comet, gli smartphone sono scontatissimi con riduzioni del 70% su ogni singolo acquisto effettuato, e sopratutto prezzi decisamente più bassi del normale, grazie ad offerte importanti sui migliori prodotti in circolazione.

L’accesso alle promozioni è aperto davvero a tutti gli utenti, è bene sapere che gli acquisti possono essere effettuati sia recandosi personalmente in un negozio, che affidandosi direttamente al sito ufficiale di Comet. La migliore opzione è proprio la seconda, in quanto permette di scegliere dal divano di casa le offerte, e poi ricevere gratuitamente i prodotti direttamente presso la stessa abitazione.

Ricordatevi del nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sono disponibili codici sconto gratis e tantissime offerte speciali.

Comet: questi sconti sono tra i migliori

Fino al 19 gennaio è disponibile il nuovo volantino Comet legato ai Saldi Invernali, al suo interno si possono trovare tantissimi prodotti e sconti interessanti, con prezzi sempre più economici. I modelli maggiormente allettanti, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, vanno a toccare Motorola Moto G100 a 399 euro, Edge 30 a 369 euro, Motorola Edge 30 Lite a 299 euro, Galaxy S20 FE a 399 euro, Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Motorola Moto E20 a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Redmi 9C a 169 euro, Wiko Power U30 a 159 euro, Wiko Y62 Plus a 89 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 349 euro, solamente per citarne alcuni dei più economici.

Per quanto riguarda i top di gamma, non mancano Xiaomi 11T Pro a 649 euro, come anche Galaxy Z Flip3 a 799 euro, Oppo Reno6 Pro a 699 euro, Oppo Find X3 Neo a 569 euro e tantissimi altri ancora. Non perdetevi gli sconti a questo indirizzo.