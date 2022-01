I prezzi da Comet sono in fortissimo ribasso, sia per quanto riguarda la telefonia mobile, che proprio i prodotti di tecnologia in generale, garantendo al consumatore la possibilità di spendere sempre meno, nel momento in cui si dovesse decidere di avvicinarsi ad un probabile acquisto.

Il volantino è uno dei migliori anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale; dovete ricordare infatti che gli acquisti sono effettuabili praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale permette comunque di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa finale dovesse superare i 49 euro.

Comet: tutte le nuove offerte ed i prezzi più bassi in assoluto

Lo Sconto Immediato di casa Comet rappresenta a tutti gli effetti un volantino veramente incredibile ed invitante per gli utenti che vorrebbero poter acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto. L’idea dell’azienda è di proporre al cliente la possibilità di accedere a qualsiasi prodotto incluso nel catalogo aziendale, offrendo in cambio uno sconto fisso applicato direttamente sullo scontrino.

Tutto questo avviene immediatamente in cassa, non vengono emessi buoni sconto o rimborsi postumi all’acquisto; la riduzione sarà direttamente proporzionale alla fascia di prezzo raggiunta, parliamo infatti di 50, 100, 200 o 500 euro, nel momento in cui si dovessero spendere tra 300/599 euro, 600/899 euro, 900/1999 euro o superiori ai 2000 euro. Per avere un’idea delle potenzialità della campagna promozionale, vi potete collegare al sito ufficiale dell’azienda.