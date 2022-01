Il Consumer Electronics Show 2022, anche noto come CES 2022, si sta preparando ad aprire i battenti per una nuova edizione. La prima fiera dell’elettronica dell’anno si terrà dal 5 al 7 gennaio.

Tuttavia, gli organizzatori del Consumer Technology Association (CTA) stanno vivendo giorni di particolare apprensione. Infatti, la fiera è programmata per tenersi in presenza a Las Vegas nonostante la situazione pandemica ancora in corso.

La partecipazione all’evento è subordinata ad addetti che hanno completato il ciclo vaccinale ma molti brand stanno rinunciando alla partecipazione. Il motivo è quello di evitare viaggi intercontinentali, mettendo così a rischio i propri lavoratori, gli addetti della fiera e i partecipanti esterni.

A causa della pandemia, il CES 2022 sarà un evento prevalentemente digitale ma non per questo meno coinvolgente

Nonostante gli eventi in presenza diminuiscono ogni giorno che passa, gli eventi online del CES 2022 restano validi. Infatti, gli organizzatori hanno stretto una partnership unica con Web Summit per l’utilizzo del software Summit Engine.

Grazie a questa piattaforma sarà possibile partecipare in forma virtuale al CES 2022 e vivere la fiera in totale sicurezza. Il software è compatibile sia con i mobile che con le app web e permetterà ai visitatori di collegarsi con i brand partecipanti.

Attraverso la soluzione realizzata da Web Summit sarà possibile seguire tutte le conferenze, keynote e live stream da tutte le parti del mondo. I brand potranno quindi presentare i propri prodotti senza problemi e garantire al tempo stesso la massima copertura possibile.

La piattaforma Summit Engine è pensata per poter offrire piena libertà, tanto che è possibile combinare eventi sia di persona che digitali. Ovviamente, l’aspetto online assume particolare rilevanza in una situazione complicata come quella che stiamo vivendo.