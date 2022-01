CoopVoce: che regalo con le Evolution, 15 euro gratis sul credito residuo

Tra tutti i gestori virtuali sono davvero in pochi quelli che riscuotono un gran successo in Italia. Nonostante il fenomeno sia in continuo e costante aumento, le aziende che riescono a districarsi in un mare di provider mobili sono sempre le stesse e tra queste figura CoopVoce.

Il provider infatti include al suo interno tante nuove opportunità, le quali corrispondono ad offerte già visto in passato ma con una sorpresa che riguarda un regalo di 15 € sul credito residuo per chiunque sottoscriva una delle promo in questione.

CoopVoce: ecco le offerte Evo da sottoscrivere per avere tutto

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: