Google ha rilasciato da non molto tempo il suo nuovo software per smartphone e i vari produttori mobile si stanno dando da fare per aggiornare quanto prima possibile i propri dispositivi. Tra queste aziende, c’è il colosso sudcoreano Samsung che ha da poco portato in veste ufficiale Android 12 sulla gamma Samsung Galaxy Note 10 assieme alla nuova interfaccia utente OneUI 4.0.

Samsung Galaxy Note 10: arriva ufficialmente l’aggiornamento ad Android 12

Tutti i possessori dei fantastici smartphone della serie Galaxy Note 10 di Samsung possono festeggiare. Come già accennato, infatti, in queste ore è stato rilasciato l’aggiornamento ufficiale ad Android 12.

Stando a quanto riportato sul sito web Sammobile, in particolare, l’aggiornamento in questione ha la versione del firmware N97xFXXU7GULD per i Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. Per la versione 5G di questi device, invece, il firmware è N976BXXU7GULD.

Oltre alla nuova versione del software di casa Google, questo aggiornamento porta con sé la nuova interfaccia utente personalizzata da Samsung, ovvero la OneUI 4.0, ma non solo. Sono anche arrivate ufficialmente le ultime patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2022.

Secondo Sammobile, il roll out ufficiale dell’aggiornamento è iniziato in Svizzera, ma a breve dovrebbe essere distribuito anche nel resto dei paesi europei. Per i Galaxy Note 10, questo rappresenterà l’ultimo major update da parte del colosso sudcoreano, anche se continueranno ad arrivare aggiornamenti software per migliorare la sicurezza dei device.

Tra le varie novità di questo update, vi ricordiamo che ci sarà un design leggermente rivisto, con miglioramenti riguardanti la Dark Mode, Bixby e l’esperienza multimediale.