In WhatsApp è stata apportata una modifica significativa che interessa il colore bluastro come conferma di lettura per i messaggi. Molte persone sono consapevoli del problema, tuttavia, il cambiamento implementerà solo ciò che è stato precedentemente trascurato.

Forse qualcuno di voi l’ha già notato. In precedenza, ogni volta che arrivava un messaggio e veniva cancellato, veniva visualizzata una tonalità bluastra. Quindi il mittente poteva vedere subito se il destinatario aveva eliminato il messaggio, anche se i messaggi di conferma erano effettivamente disattivati. Questo è esattamente ciò che è cambiato con l’ultimo aggiornamento della piattaforma.

WhatsApp sembra aver risolto il problema

WhatsApp, infatti, non ha completamente disattivato il tono bluastro per i messaggi vocali, ma lo ha invece attivato per i messaggi normali. Di conseguenza, i messaggi testuali sono ora trattati allo stesso modo di quelli vocali. Se disattivi la conferma di lettura, non riceverai più conferma di lettura dai tuoi contatti. Se hai disattivato la funzione e vuoi vedere di nuovo riflessi bluastri nella tua chat, devi riattivare la conferma di lettura nel tuo account.

Tuttavia, anche l’altra persona con cui stai chattando deve avere la funzionalità abilitata. Solo quando entrambe le parti hanno attivato la funzione ricomparirà il colore bluastro. WhatsApp è cambiato molto negli ultimi anni. Sebbene i nuovi termini di servizio continuino a causare problemi, presto verrà implementata una funzionalità a lungo desiderata. WhatsApp, infatti, ha reso possibile l’utilizzo di un unico account su più dispositivi. La funzione è già stata attivata per alcuni utenti ma, ufficialmente, è ancora in fase di sviluppo.

I primi utenti che possono utilizzare tale funzione sono i possessori di dispositivi iOS. Inoltre, si dice che la società stia realizzando un app ufficiale per iPad, da anni desiderata dagli utenti.