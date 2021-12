Il conto alla rovescia degli ultimi giorni dell’anno è già iniziato, quindi se stai cercando di scrollarti di dosso la tua reputazione di procrastinatore, questa è la tua occasione per portare a termine l’ultimo progetto dell’anno. Gli sviluppatori di OnePlus sarebbero indubbiamente d’accordo. Hanno appena rilasciato la nuova versione di OxygenOS 11.0.1.10 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro in tempo per il 2022.

Bisogna precisare che meglio tardi che mai. Tuttavia, quasi nessuno si aspettava questo rilascio improvviso dell’aggiornamento per i due dispositivi OnePlus della linea 8. Probabilmente l’intento degli sviluppatori è anche cercare di completare un ulteriore progetto entro la fine del 2021, senza aspettare inutilmente il 2022 per un aggiornamento che a quanto pare è già pronto, ma non sufficiente per risolvere tutti i bug rilevati. Tra le migliorie apportare con l’aggiornamento c’è una correzione per WhatsApp, ma non siamo sicuri che risolva lo stesso problema patchato sulle serie 7 e 7T di recente. OnePlus ha cercato anche di correggere alcuni problemi con l’interfaccia utente e le impostazioni.

OnePlus aggiornamento 8 e 8 Pro

Tuttavia, da ciò che gli utenti stanno condividendo nei forum di supporto dell’azienda, i bug sembrano ancora fin troppi. Probabilmente sarà necessario un altro aggiornamento nei prossimi mesi. Oltre a queste e ad altre correzioni mirate, OnePlus con questo aggiornamento per OnePlus 8 e 8 Pro porta anche entrambi i dispositivi sullo stesso livello di altri dispositivi con la patch di sicurezza di dicembre. La distribuzione è iniziata già in questi giorni e, in tipico stile OnePlus, l’azienda inizierà ad incrementare la disponibilità dell’aggiornamento nei prossimi giorni.