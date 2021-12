Netflix-rivela-la-data-del-debutto-ufficiale-di-Bridgerton-2

Dopo diversi problemi legati ad alcuni contagi sul set, le riprese della seconda stagione di Bridgerton 2 sono terminate. Ora, però, i fans italiani possono finalmente iniziare il conto alla rovescia per l’arrivo della nuova stagione, da poco svelato direttamente da Netflix.

Netflix svela ufficialmente la data del debutto ufficiale della seconda stagione di Bridgerton

Finalmente ci siamo. Netflix ha da poco comunicato ufficialmente la data del debutto di Bridgerton 2. Nello specifico, la seconda stagione della serie tv prodotta da Shondaland sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 25 marzo 2022.

Una data non troppo lontana, quindi. Rimangono circa tre mesi di attesa per i fans di questa serie tv basata sui romanzi di Julia Quinn. Come accennato in apertura, la pandemia del Coronavirus ha messo un po’ i bastoni tra le ruote nella produzione della seconda stagione. Nonostante questo, però, le riprese sono terminate in tempi piuttosto brevi e quindi è ormai tutto pronto per il debutto ufficiale.

Vi ricordiamo che i protagonisti di Bridgerton 2 saranno Anthony Bridgerton e Kate Sharma, interpretati rispettivamente dagli attori Jonathan Bailey e Simone Ashley. Ogni stagione, infatti, dovrebbe essere tratta da uno degli otto romanzi scritti dalla Quinn e per questo ogni serie dovrebbe avere come protagonista uno dei fratelli della famiglia Bridgerton. Vi ricordiamo inoltre che, stando a quanto è emerso fino ad ora, sembra che non sarà presente il tanto amato Duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page, mentre non mancherà il personaggio di Daphne Bridgerton, interpretata dall’attrice Phoebe Dynevor.