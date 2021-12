Poiché Amazon Appstore è una delle alternative più popolari al Play Store di Google, i primi utenti di Android 12 sono rimasti naturalmente delusi nello scoprire che non funzionava sull’ultima edizione del sistema operativo questo autunno, mettendo in difficoltà gli utenti di telefoni come il Pixel 6. Tuttavia, Amazon ha finalmente raddrizzato la nave, secondo una dichiarazione fornita a Engadget.

Gli utenti di Android 12 hanno iniziato a lamentarsi di non essere stati in grado di installare nuove app dall’Appstore, o addirittura di aprire app che avevano precedentemente scaricato da lì, alla fine di ottobre. Una portavoce di Amazon ha riconosciuto il problema in quel momento, affermando che il personale tecnico dell’azienda stava ‘lavorando a una soluzione’. Quella risoluzione è finalmente arrivata, più di due mesi dopo.

Amazon Appstore: correte subito a scaricarla

Poiché Android 12 è ancora giovane e l’Appstore di Amazon è utilizzato principalmente come app store predefinito sui dispositiviFire dell’azienda, nessuno dei quali è basato su Android 12, questo problema non ha influito su una parte importante della base utenti di Appstore. Tuttavia, è un brutto aspetto per un’azienda delle dimensioni di Amazon: Android 12 ha avuto un lungo periodo di beta pubblica prima della sua versione stabile a ottobre e l’aggiornamento non ha raggiunto i clienti fino a questa settimana.

Chiunque abbia avuto problemi con Android 12 dovrebbe aggiornare l’Appstore, secondo le più recenti dichiarazioni del team di sviluppo di Amazon. La versione più recente è disponibile è può essere scaricata direttamente dallo smartphone. Ora, tutti gli utenti che utilizzano la nuova versione dell’OS di Google potranno beneficiare anche dell’Appstore di Amazon, inclusi app e giochi precedentemente installati o acquistati.