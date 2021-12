Il volantino MediaWorld che gli utenti hanno la possibilità di scoprire in questi giorni, è il giusto concentrato di prezzi bassi e di fortissimi sconti, applicati direttamente su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

Il risparmio passa per ogni singolo punto vendita in Italia, ciò sta a significare infatti che gli acquisti possono necessariamente essere completati sia da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, che da tutti gli altri, ovvero chi deciderà di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Il Tasso Zero può inoltre essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: offerte shock per tutti nel volantino

Fino al 24 dicembre, Mediaworld ha pensato di lanciare una campagna promozionale molto interessante, tutti gli utenti che acquisteranno prodotti combinati, ad esempio smartphone + cuffie, laptop + mouse e simili, riceveranno uno sconto importante sul prezzo finale di vendita.

Gli esempi più classici sono portati da Apple iPhone 13 Mini + Apple AirPods a 839 euro, oppure MacBook Air 13 pollici e Magic Mouse a 1279 euro, ma se ne potrebbero aggiungere tanti altri ancora. Osservando da vicino le sole offerte, segnaliamo altre buone occasioni generali, quali sono ad esempio Xiaomi 11T Pro a 649 euro, Xiaomi 11 Lite a 329 euro, Galaxy A22 a 179 euro, redmi 10 a 149 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, iPhone 12 a 739 euro e similari.

Naturalmente sono disponibili sconti anche legati ad altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima il volantino che trovate a questo indirizzo.