Il risparmio da Esselunga ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, gli utenti possono mettere le mani su una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni e di prezzi da non perdere assolutamente di vista, per avere la certezza di risparmiare al massimo.

La soluzione che trovate descritta nel nostro articolo, è disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia; le limitazioni terminano qui, infatti non sono presenti vincoli territoriali, né scorte distribuite in forma assolutamente ridotta. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, oltre che nella loro versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: sconti shock nel volantino

Con esselunga non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale punta fortissimo sulla tecnologia generale, promettendo ai consumatori prezzi molto più bassi del normale, e sconti applicati anche su modelli abbastanza interessanti.

Il volantino parte dalla fascia altissima della telefonia mobile, è difatti acquistare Apple iPhone 13 Mini ad un prezzo di soli 898 euro, per poi scendere verso modelli più economici e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra questi annoveriamo chiaramente Redmi 9At, Oppo A94 e Oppo A74, passando per Xiaomi Redmi Note 10S, Realme C25Y o anche Mi 10T Lite, tutti proposti a cifre che non vanno oltre i 400 euro.

Non mancano altre occasioni da non perdere assolutamente di vista, e che possono spingervi indubbiamente a risparmiare molto più del previsto; per questo motivo consigliamo di aprire subito le pagine a questo link.