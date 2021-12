Vodafone non ha rimovi reverenziali nei confronti di TIM e pensa ad una strategia utile per ampliare la sua proposta streaming nel corso di questa stagione natalizia. Il provider inglese vuole assicurare a tutti gli abbonati un’alternativa a TIMvision, il servizio che garantisce piena copertura per la Serie A e per la Champions League.

Vodafone e la risposta a TIM per le offerte streaming

Gli abbonati avranno la possibilità di accedere al servizio Vodafone TV. La piattaforma assicura a tutti i clienti una serie di ricche produzioni televisive in esclusiva, tra titoli italiani ed internazionali. Il servizio streaming del provider inglese è a disposizione degli abbonati con piano contestuale per la Fibra ottica.

Per rendere più forte la sua offerta, Vodafone ha perfezionato una partnership con il servizio NOW Tv. I clienti che attivano un’offerta streaming potranno quindi accedere a tre partite ogni settimana della Serie A, a tutta la Champions League, tutta la Premier League così come ad esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

In aggiunta all’accordo raggiunto con NOW Tv, Vodafone prevede anche una partnership strategica con il servizio Amazon Prime Video. I clienti dell’operatore inglese potranno attivare la piattaforma streaming di casa Amazon per un anno completamente a costo zero.

Il costo del servizio di Vodafone è di 15 euro ogni trenta giorni, con gli utenti che dovranno poi aggiungere anche le classiche tariffe previste per la Fibra ottica. Il provider assicura ai suoi abbonati anche il decoder TV Box con la tecnologia 4K.