Il volantino che Carrefour ha deciso di presentare in occasione del Natale 2021, è veramente ricco di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, i quali spingono gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare i nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale non è limitata a specifiche regioni o aree di appartenenza, sebbene i prezzi che andremo ad elencare sono da considerarsi validi solamente presso i punti vendita fisici, non il sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che acquisteranno, ad ogni modo, potranno anche approfittare della garanzia legale da 24 mesi, utilissima per godere di riparazione gratuita di ogni difetto di fabbrica verificato.

Carrefour: tutte le migliori offerte del momento

Carrefour continua a sorprendere tutti gli utenti con una nuova serie di offerte molto speciali, e prezzi alla portata di ogni consumatore, sebbene comunque il massimo richiesto per il prodotto più performante sia di 219 euro.

All’interno del volantino si trovano dispositivi complessivamente interessanti, con prestazioni tendenti al ribasso; tra i modelli da acquistare notiamo la presenza di Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1SE Lite, Galaxy A03s, Realme C21Y o anche galaxy A12. Indipendentemente dal prodotto che andrete ad acquistare, ricordate comunque che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, e la versione completamente sbrandizzata, la quale prevede aggiornamenti sempre tempestivi rilasciati dal produttore.

Il volantino di Carrefour lo potete sfogliare qui, in questo modo scoprirete e conoscerete da vicino ogni singola offerta speciale pensata per voi.