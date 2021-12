Lo dimostrano i numeri incredibili che in quattro anni hanno resto Urus il modello più venduto nella storia dell’azienda. Una crescita sostenuta anche dai continui investimenti effettuati dal brand tra cui l’ampliamento degli stabilimenti produttivi e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Ricordiamo che Urus è spinto da un motore V8 bi-turbo da 4,0 litri in grado di sprigionare 650 CV e 850 Nm di coppia. Questi valori si traducono in una accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e una velocità massima di 305 km/h.