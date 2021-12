Non molto tempo fa l’operatore telefonico francese ha presentato ufficialmente la nuova promo denominata Iliad Flash 150 che ha sorpreso e sbaragliato tutta la concorrenza. Tuttavia, per il momento è un’offerta attivabile soltanto dai nuovi clienti. Per chi è già cliente, però, è comunque ancora attivabile l’offerta denominata Iliad Giga 120.

Niente Iliad Flash 150 per chi è già cliente, però è disponibile la promo Iliad Giga 120

Nonostante abbia da poco lanciato la promo Iliad Flash 150, l’operatore telefonico francese ha deciso di non renderlo disponibile ai suoi clienti ma soltanto a quelli nuovi. Come già accennato, però, resta comunque ancora la possibilità per chi è già cliente di attivare la promo Iliad Giga 120.

Gli utenti dell’operatore telefonico francese potranno dunque effettuare il cambio offerta in diversi modi. Potranno recarsi sul sito ufficiale nelle sezioni La mia offerta, cambia offerta. E il tutto in maniera gratuita, senza sborsare alcun centesimo. Iliad Giga 120 ha un costo mensile di soli 9,99 euro. Nello specifico, sono inclusi ben 120 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Sono poi compresi anche minuti di chiamate illimitati verso alcune numerazioni di rete fissa di paesi esteri, tra i quali Grecia, Irlanda, Brasile, Azzorre, Francia, Portogallo, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi.

Vi ricordiamo invece che l’offerta Iliad Flash 150 è disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore e permette di usufruire di ben 150 GB di traffico dati per navigare in internet e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese.