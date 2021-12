SONY ha finalmente rilasciato il primo trailer di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, uno dei film più attesi degli ultimi anni. Non c’é dubbio, lo Spider-Man di Tom Holland piace per la sua semplicità é soprattutto per il fatto che somigli incredibilmente al Peter Parker dei primi numeri di Spider-Man pensato da Stan Lee. Ma nemmeno Morales é così male.

Rilasciato nel 2018 e realizzato completamente in CGI, il film ha subito conquistato fan e critici, guadagnandosi un Oscar per il miglior film d’animazione. La trama é piuttosto semplice, e ruota attorno a Miles Morales e i vari Spider-Man presenti negli universi paralleli del Marvel Universe.

Oggi, la notizia che tutti i fan aspettavano é realtà. Into the Spider-Verse avrà un sequel. La sinossi ufficiale del film non è stata ancora rivelata, tuttavia a doppiare l’amichevole Uomo Ragno di quartiere sarà ancora una volta Moore, mentre Hailee Steinfeld darà la voce a Spider-Gwen.

Rumor tutt’altro che confermati ipotizzano che il secondo film andrà ad approfondire la storia d’amore tra Miles e Gwen; il tutto mentre, per ragioni sconosciute, Spider-Man 2099 affronterà Morales.

Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 ha il suo villain

Spider-Man 2099 è l’alterego di Miguel O’Hara, un brillante genetista irlandese di New York. Nell’anno 2099, dopo numerosi esperimenti correlati al codice genetico dello Spider-Man originale, incappa in un incidente e fonde il suo DNA con quello di un ragno. Il personaggio é già apparso in Into the Spider-Verse, nella scena post-crediti del film.

Nel trailer oggetto del seguente articolo – precisiamo, il film si chiamerà Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1) – possiamo vedere Spider-Gwen che fa visita a Miles Morales prima che quest’ultimo venga risucchiato in un universo alternativo; qui se la dovrà vedere con Miguel O’Hara.

Il trailer non solo ci dà il nome ufficiale del film, che per comodità abbiamo sempre chiamato Spider-Man: Into The Spider-Verse 2, ma conferma anche il ruolo di villain di Spider-Man 2099. Oltretutto, Across the Spider-Verse sarà diviso in 2 parti, quindi ipotizziamo che la Parte 2 sia già in lavorazione presso gli Studios di SONY.

La produzione iniziata l’8 giugno 2020, con la data di uscita prevista per l’8 aprile 2022. Purtroppo, la Pandemia COVID-19 ha rallentato notevolmente lo sviluppo, ed ora la data ufficiale é il 7 ottobre 2022.