L’Europa sta valutando un passo una volta impensabile tra le democrazie occidentali: rendere obbligatorie le vaccinazioni contro il Covid-19 per l’intero blocco.

Fino ad ora, i governi di tutto il mondo avevano rifiutato l’idea di un mandato universale per il vaccino contro il coronavirus, optando invece per incentivi e altre “spinte” per motivare le persone a farsi vaccinare. Anche negli stati autoritari, come la Cina, non è una politica obbligatoria.

Il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato mercoledì che è tempo di “pensare alla vaccinazione obbligatoria” poiché la scoperta della variante Omicron ha innescato i timori che l’ondata invernale di Covid-19 possa essere più brutale di quanto si pensasse in precedenza. La notizia della variante potrebbe spingere più paesi a rafforzare il loro approccio, facendo perno da misure volontarie a misure obbligatorie in un ultimo disperato tentativo di ottenere colpi alle armi.

Il mese scorso, l’Austria è diventata il primo membro dell’UE ad annunciare che avrebbe richiesto ai cittadini di farsi vaccinare contro il Covid-19. La mossa straordinaria è arrivata pochi giorni dopo aver introdotto un blocco per i non vaccinati, una restrizione che è andata oltre le altre nazioni europee nell’individuare le persone che hanno causato un preoccupante aumento dei ricoveri. La Germania giovedì ha imposto lo stesso blocco mirato ai suoi cittadini non vaccinati e ha segnalato il supporto per le vaccinazioni obbligatorie.

Diventera’ una scelta obbligata?

La serie di decisioni che hanno portato l’Unione europea a questo punto riflette la posizione disperata in cui si trovano i governi mentre cercano di proteggere i sistemi sanitari pubblici e i tentativi di ripresa economica mentre i casi crescono in tutto il continente. È ancora una volta il punto zero per la pandemia globale, nonostante la diffusa disponibilità di vaccini.

È quell’ironia che ha attirato l’ira dei leader europei, che sono sempre più frustrati dagli scettici sui vaccini e da altre sacche di popolazione che ancora resistono ai programmi di vaccinazione contro il Covid-19.

“Abbiamo abbastanza vaccini. La scienza ci ha dato la possibilità, il biglietto di uscita da questo circolo vizioso di ondate di virus e discussioni sul blocco. E semplicemente non abbastanza persone stanno usando questa possibilità e prendono questo biglietto di uscita, ed è per questo che siamo ancora bloccati in questa situazione”, ha detto alla CNN il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg prima delle sue dimissioni questa settimana, spiegando la sua decisione di rendere obbligatori i vaccini contro il Covid-19 entro il 1 febbraio.

Coloro che non aderiranno alla regola dovranno affrontare una sanzione amministrativa, ma non è ancora chiaro quanto sia alto o come verrà applicato il criterio. Quasi una persona su tre in Austria non è vaccinata.