A Natale gli utenti si ritrovano a fronteggiare un volantino Coop e Ipercoop pieno zeppo di occasioni da non lasciarsi sfuggire, le quali spingono ad un risparmio che va ben oltre quanto atteso e sperato nell’ultimo periodo, promettendo complessivamente una discreta qualità.

La spesa da Coop e Ipercoop è come al solito ridotta e limitata al sito ufficiale, gli utenti che vorranno effettivamente accedere agli sconti, potranno farlo recandosi sull’e-commerce aziendale, e richiedendo la spedizione gratuita presso il domicilio (solo quando la spesa supera i 19 euro). Indipendentemente da ciò, è importante sapere che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Coop e Ipercoop: nuove occasioni per tutti i gusti

All’interno della corrente campagna promozionale di Coop e Ipercoop, gli utenti possono continuamente scovare occasioni importanti applicate su dispositivi leggermente datati, e non propriamente recenti. I due dispositivi di cui effettivamente consigliamo l’acquisto sono Apple iPhone X e Galaxy S20 FE, sono entrambi in vendita ad un prezzo che non supera i 499 euro, e possono garantire discrete prestazioni (sopratutto il prodotto di casa Samsung).

Per risparmiare al massimo, restando ad esempio entro i 300 euro di spesa, possiamo ad ogni modo consigliare l’acquisto di Alcatel 1B, Galaxy A32, Oppo Find X3 Lite e Oppo A16, tutti disponibili a non più di 300 euro. Maggiori informazioni in merito sono raccolte sul sito ufficiale.