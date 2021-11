Navigare da smartphone/tablet, a dispetto di quanto si potrebbe effettivamente pensare, è tutt’altro che sicuro; sebbene si presti sempre la massima attenzione, basta un click, o il download di un file APK da uno store non sicuro, per installare sul dispositivo un virus o un malware in grado di copiare tutti i vostri dati. Considerato l’intenso utilizzo attuale, ad esempio anche accedendo all’home banking, il rischio di subire un furto di identità, o la perdita dei dati di accesso, è purtroppo reale. Per questo motivo è assolutamente necessario installare un antivirus per Android, ed in nostro aiuto accorre My Key Shop.

Del suddetto ne avevamo giusto parlato qualche giorno fa, è un’azienda specializzata nella distribuzione di licenze digitali di software e sistemi operativi, come ad esempio Windows 11 e Office, ma che offre ugualmente la possibilità di acquistare licenze per i più comuni antivirus per PC e Android, a prezzi scontatissimi in occasione del Black Friday.

L’acquisto di una licenza, e quindi della versione Premium dell’antivirus, è fondamentale, in quanto permette di godere di un database di malware sempre aggiornati, oltre che avere accesso ad una lunghissima serie di funzioni premium che garantiscono una maggiore protezione. Sconsigliato, oltre che illegale, il download di software pirata; il rischio, oltre che incorrere in pesanti sanzioni, è di installare sul proprio sistema un programma contenente a sua volta un malware.

Mr Key Shop: licenze al giusto prezzo

Con Mr Key Shop non correte alcun rischio, tutte le licenze degli antivirus Android, quali sono Norton 360 Premium e Standard, Bitdefender Mobile Security, Kaspersky Internet Security, ESET Mobile Security e Norton 360 Deluxe, sono legali ed hanno validità per 1 anno dalla data di acquisto.

L’invio del codice di attivazione è immediato via e-mail, con possibilità di installazione ed utilizzo istantanea. Un aspetto importante anche da un punto di vista ambientale, eliminando la spedizione fisica, si riduce l’inquinamento ei rifiuti, rendendo Mr Key Shop un’azienda 100% green. In aggiunta a tutto questo, nella rara eventualità in cui si registrassero dei problemi, l’assistenza tecnica specializzata è completamente gratuita, sia in lingua italiana che inglese.

Acquistare su Mr Key Shop è facilissimo e sopratutto vantaggioso per diversi motivi: in primis il prezzo scontato di circa il 60% rispetto all’originale, ma soprattutto l’elevata affidabilità. Sulle oltre 1300 review certificate rilasciate su TrustPilot, il sito ha totalizzato un punteggio medio di 4,9, un fortissimo segnale di affidabilità e correttezza. Per ogni altra informazione in merito, collegatevi qui.