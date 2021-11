Le indiscrezioni sulla serie di top di gamma Xiaomi 12 stanno aumentando in maniera consistente. Negli ultimi due giorni, immagini e dettagli circa le particolarità del modello base e della versione Ultra hanno attirato l’attenzione dei più. Ecco tutte le novità trapelate e quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei dispositivi in arrivo.

Xiaomi 12 e 12 Ultra: la fotocamera sarà incredibile!

Xiaomi 12 è apparso di recente in alcune immagini diffuse in rete da Digital Chat Station, il noto leaker ha reso nota un’immagine raffigurante quello che sarà probabilmente il comparto fotografico posteriore del dispositivo. Da quanto emerso, Xiaomi 12 potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di tre sensori, di un flash LED e di un ulteriore sensore ancora ignoto. Le specifiche di quelle che saranno le fotocamere non sono ancora trapelate ma l’azienda sarà sicuramente in grado di stupire il suo pubblico.

Le sue capacità trovano conferma in quanto riportato dal portale LetsGoDigital che, collaborando con il designer Technizo Concept ha dato vita a una serie di rendering che ripongono la loro attenzione soprattutto sul comparto fotografico dello Xiaomi 12 Ultra. Il dispositivo potrebbe sfoggiare una particolarità già presente su uno dei modelli precedentemente rilasciati dal colosso. Il riferimento è al display secondario che potrebbe affiancare il modulo fotografico, permettendo l’accesso rapido alle notifiche; e far sì che la fotocamera posteriore possa essere utilizzata anche per scattare selfie.

Il dispositivo idealizzato dal designer, tenendo conto delle informazioni fino ad ora trapelate, suppone la collaborazione tra Xiaomi e Leica, azienda produttrice dei sensori fotografici probabilmente adottati dal colosso cinese. Come sempre sarà comunque necessario attendere conferme prima di poter dar per certe le notizie attualmente diffuse in rete.