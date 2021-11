Intesa Sanpaolo, BNL e Poste Italiane in balia di un messaggio terribile: conti svuotati

Intesa Sanpaolo starebbe passando dei giorni abbastanza concitati viste le grandi lamentele da parte dei suoi clienti.

Purtroppo questi ultimi non hanno capito che il tentativo di phishing è arrivato da alcuni truffatori, i quali giocano sul nome del noto istituto bancario per provare a portare via fondi dei conti correnti.

Intesa Sanpaolo: la truffa si nasconde all’interno di questo messaggio che porta via soldi dai conti correnti

Intesa Sanpaolo sta rischiando di perdere parecchi clienti in seguito ad un nuovo messaggio che non ha nulla in comune con la banca. Il tentativo di phishing in questione riuscirebbe a circuire gli utenti a tal punto da fargli consegnare le loro credenziali di accesso ai conti.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :