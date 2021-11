Prosegue senza sosta la dura lotta tra diesel ed elettrico, con alcuni che sostengono quanto sia necessario passare alla mobilità ecosostenibile. Al contrario, altri sono fortemente radicati sui motori endotermici e credono che non sia economico passare a quelli a emissioni zero. Quindi, acquistare una full electric conviene davvero? Scopriamo insieme tutta la verità sui costi vivi delle auto elettriche. Ecco i dettagli che faranno luce su una delle verità più scottanti nel mondo della mobilità mondiale.

Auto elettriche: scopriamo se sono davvero economiche

Iniziamo subito dal prezzo di acquisto. Quanto costano le auto elettriche? Prima di tutto è bene specificare che, a parità di categoria, sono più care sia di quelle diesel che di quelle a benzina. È bene però specificare di quanto. Questo perché, seguendo poi i conti della serva, capiremo se sborsare questa cifra in più ne vale la pena sul risparmio totale.

In sostanza le auto elettriche solitamente costano all’incirca 10.000 euro in più rispetto a quelle diesel o benzina. Quindi, inizialmente possiamo dire che le full electric al momento risultano antieconomiche. Ci sarà modo di risparmiare in seguito da manutenzione e consumi?

Continuiamo col dirvi che le auto elettriche per i primi 5 anni godono dell’esenzione dal bollo, la tassa automobilistica. Per sempre nelle Regioni Lombardia e Piemonte, mentre per tutte le altre, passati i 5 anni verrà applicato il 75% di sconto. Siccome sono esenti dal superbollo, ogni anno risparmierete dai 450 a oltre i 1.000 euro.

Così anche l’assicurazione che, per le auto elettriche, costa decisamente meno facendo risparmiare al proprietario circa il 30% e il 50% rispetto a quanto dovrebbe pagare per un’auto a motore endotermico. A questo si aggiunge anche un risparmio vivo nei consumi, 1/3 della spesa rispetto a diesel e benzina, e nella manutenzione effettiva che non prevede cambio olio, filtro ecc… Infatti, un tagliando in media costa circa 150 euro.

Vero è che con una ricarica i chilometri percorribili non sono poi così tanti se paragonati a un veicolo diesel o benzina. Tuttavia esistono alcuni consigli per aumentare l’autonomia delle auto elettriche e così garantirsi più chilometri percorsi.