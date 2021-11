Auto elettriche o auto diesel? In questo scontro ormai aperto dove tutti protendono per quelle diesel, anche l’elettrico trova il suo spazio nel mercato. Infatti sono in molti a essersi lanciati acquistando una full electric o una ibrida. Purtroppo però, bisogna ammetterlo, uno dei talloni di Achille delle auto elettriche è proprio l’autonomia. Tuttavia grazie ad alcuni accorgimenti si possono ottenere ottimi risultati migliorando la resa. Vediamo insieme come aumentare l’autonomia delle batterie in 3 semplici mosse, così da percorre più chilometri.

Auto elettriche: ecco come percorre più chilometri aumentando la durata delle batterie

Un antico detto recita così: “Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna“. Questo proverbio ci ricorda che le cose non vengono da sole, ma a volte con un po’ di ingegno possiamo risolverle. È questo il caso delle batterie delle auto elettriche che non brillano per chilometri percorsi dopo una ricarica.

Infatti, chi ne ha acquistata una sa bene che i chilometri disponibili non bastano mai. Come allora riuscire ad aumentare l’autonomia delle batterie alle full electric? Grazie a 3 semplici accorgimenti che potranno cambiarvi l’esito del viaggio. Scopriamoli insieme.

Ridurre l’uso del climatizzatore. Molti di voi diranno che ora ci avviciniamo all’inverno quindi questo consiglio potrebbe sembrare inutile. Al contrario sono diversi gli automobilisti abituati a utilizzare l’aria condizionata anche con l’aria calda. Questo perché non solo elimina l’umidità, ma rende anche l’ambiente più salutare e il calore più piacevole. Rispettare i limiti di velocità. Questo banale consiglio non solo serve a salvare la vita, ma anche a ridurre il consumo di energia delle vostre auto elettriche. Fare ciò vi garantirà maggiore percorrenza aumentando non di poco i chilometri residui. Sfruttare la frenata rigenerativa delle auto elettriche. Tutte sono dotate di questa particolare tecnologia che, in frenata e decelerazione, permette alle batterie di ricaricarsi, ovviamente in minima percentuale.

<<