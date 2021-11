I clienti di tutto il mondo potrebbero obiettare che la serie Oppo Reno7 è semplicemente troppo nuova per essere sostituita. Oppo, invece, la pensa diversamente e si prepara a lanciare la serie Oppo Reno7. Ovviamente questo accadrà in Cina, dove l’Oppo Reno6 ha fatto il suo debutto pochi mesi prima del resto del mondo. La nuova serie di smartphone sarà svelata il 25 novembre dall’azienda cinese.

Nonostante il fatto che i telefoni siano stati completamente trapelati su JD.com, la società sta verificando alcune specifiche su di essi. Il teaser ufficiale di Oppo di oggi indica che il device sarà il primo smartphone a utilizzare il sensore IMX709 di Sony.

Oppo ha pubblicato un video teaser del device

Oppo ha pubblicato oggi un breve video su Weibo. Esso mostra le capacità in condizioni di scarsa illuminazione della fotocamera della serie Oppo Reno7. Quando c’è molta luce, le fotocamere degli smartphone sono avanzate al punto da poter produrre immagini eccellenti. Le condizioni di scarsa illuminazione, d’altra parte, rimangono una barriera significativa che solo gli smartphone premium possono risolvere. Con la prossima formazione, Oppo sembra concentrarsi su questo segmento.

Sfortunatamente, non abbiamo idea di dove verrà installato l’IMX709 di Sony in questo dispositivo o quale sarà lo scopo della fotocamera. Reno7, Reno7 SE e Reno7 Pro sono i tre smartphone della linea Oppo Reno7. Questa volta Oppo non porterà un Oppo Reno7 Pro+ di punta, almeno non all’evento del 25 novembre.

Oppo Reno7: ecco le specifiche trapelate

Sia Reno7 5G che Reno7 Pro 5G sono stati pubblicizzati sul sito Web di JD, completi di fotografie e specifiche per la stampa. Il MediaTek Dimensity 1200-MAX sarà utilizzato nel Reno7 Pro 5G. Sarà disponibile nelle configurazioni da 8 GB e 12 GB di RAM. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh che si ricarica in 32 minuti utilizzando una ricarica da 65 W. Il telefono è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo 2x da 13 megapixel e una fotocamera per ritratti e una fotocamera ultrawide da 64 megapixel.

Lo schermo è un AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L’Oppo Reno7 5G ha lo stesso schermo e la stessa risoluzione dell’Oppo Reno7, ma la frequenza di aggiornamento è limitata a 90 Hz. Con una ricarica di 60 W, il dispositivo ha la stessa capacità della batteria. Il telefono è alimentato da un processore Snapdragon 778G con 8 GB e 12 GB di RAM.