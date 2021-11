Le offerte del Black Friday di Bennet riescono ad avvicinare moltissimo gli utenti che da tempo cercavano il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, ma non trovavano mai il coraggio per prezzi troppo alti.

Tutti gli sconti che vi racconteremo nell’articolo sono disponibili in esclusiva nei singoli punti vendita sul territorio, i quali prevedono anche la possibilità di godere della solita rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 199 euro. Per il resto, ogni dispositivo acquistato è accompagnato dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati eventualmente dagli utenti.

Bennet: tantissimi sconti per tutti i gusti

Spendere poco con Bennet pare essere davvero molto semplice, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, anche legati al mondo Apple, come ad esempio iPhone 12 e iPhone 13, i cui prezzi appaiono essere in linea con le aspettative, corrispondendo per l’esattezza a 749 e 899 euro, almeno per quanto riguarda la versione da 128GB di memoria interna.

In alternativa, sempre all’interno del medesimo volantino, possono essere anche acquistati smartphone decisamente più economici, i cui prezzi non vanno oltre i 249 euro, e corrispondono per l’esattezza a Galaxy A22, Oppo A74 e Galaxy A03s. Il risparmio con Bennet chiaramente non si ferma qui, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale dell’azienda, ricordatevi che sarà necessario collegarsi al sito ufficiale.