Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha rilasciato il suo primo importante aggiornamento e fornisce correzioni per Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. L’aggiornamento è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come dettagliato da Rockstar, queste correzioni includono tutto, dai ‘buchi nella mappa’ ai ‘problemi con i modelli dei personaggi nei filmati’ al terribile ‘problema con gli effetti visivi della pioggia’ in Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy, risolti parecchi problemi

Al momento della stesura di questo documento, l’aggiornamento è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. Aggiorneremo questa storia quando uscirà per Nintendo Switch e PC. Tutto questo fa parte del piano di Rockstar per migliorare la qualità di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition poiché, secondo loro, ‘le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che soddisfa i nostri standard di qualità, o gli standard che i nostri fan si aspettano.’

Inoltre, Rockstar ha regalato a tutti coloro che possiedono Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition su PC le versioni classiche per PC di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas come un altro modo per truccarsi. per i problemi. Ha anche reso disponibili queste versioni classiche, ancora una volta, sul Rockstar Store come bundle.

Questi problemi sono stati notati subito dopo il lancio e includevano problemi di qualità, problemi specifici di Switch, problemi con il Rockstar Launcher, elementi mancanti e molto altro ancora.