Windows 11 ha elementi fondamentali dell’interfaccia desktop che si stanno comportando in modo deludente e lento per alcuni utenti. Microsoft lavora su correzioni per problemi ben documentati con File Explorer ed il gigante del software promette che si concentrerà sul miglioramento dei livelli di prestazioni nel sistema operativo l’anno prossimo.

In un Reddit AMA (‘Ask Me Anything’, che significa una sessione di domande e risposte) con il team di sviluppatori di Windows, individuato da Windows Latest, un utente ha commentato una tendenza alla lentezza dell’interfaccia utente continuata in Windows 11. Il team ha risposto alla domanda, spiegando che ‘le prestazioni saranno un’area di interesse per noi nel 2022′, inclusa la visualizzazione più rapida degli elementi dell’interfaccia utente sullo schermo.

Windows 11 migliorerà nel tempo secondo Microsoft

Gli utenti hanno continuato a chiarire i loro principali bug con scarse prestazioni in Windows 11 (e anche con Windows 10), con i problemi centrali che riguardano Esplora file come già menzionato e il lento menu di scelta rapida.

Microsoft ha spiegato che alcune cose menzionate sono le prestazioni dettate da WinUI, ed anche alcuni che non sono correlati a qualsiasi cosa faccia il team, ma sono comunque feedback importanti/validi per Windows nel suo insieme. Internamente, oltre a voler concentrare parte del tempo del framework UX sulle prestazioni nel 2022, la società ha anche formato un team dedicato di recente per affrontare questo argomento.

Per inciso, coloro che soffrono di qualsiasi tipo di problema con il nuovo sistema operativo di Microsoft potrebbero trovare utile consultare la guida completa sui problemi di Windows 11 e su come risolvere i problemi più comuni sul sito della società.