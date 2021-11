Il 19 novembre 2019, Google ha lanciato il suo servizio di cloud gaming Stadia. Una cosa che è costantemente migliorata è il prezzo di ingresso e Google lo sta abbassando ulteriormente per celebrare il secondo compleanno di Stadia.

Ora dovresti essere in grado di acquistare un kit hardware Stadia Premiere Edition con Chromecast Ultra e il controller Stadia a soli 22,22 euro in quattordici paesi, compreso l’Italia, ‘fino a esaurimento scorte’.

Google Stadia: l’offerta a tempo include un chromecast

Non è insolito per Google regalare praticamente l’hardware Stadia. I precedenti bundle di hardware gratuito con il gioco richiedevano il pagamento di un gioco a prezzo pieno da 59,99 euro. Inoltre, puoi fare di più con un Chromecast oltre che giocare. Google afferma che ora ha più di 200 giochi nel negozio Stadia e ne ha messi in offerta quasi la metà in un momento o nell’altro nel suo abbonamento Stadia Pro a pagamento nell’ultimo anno.

Non è chiaro per quanto tempo o quanto bene Google continuerà a supportare Stadia, ora che le sue ambizioni sono diminuite. Sia Microsoft che Nvidia hanno recentemente aggiornato l’hardware che alimenta i loro servizi di cloud gaming, ma Google non ha emesso alcun tipo di segnale che potrebbe seguire l’esempio e la maggior parte degli editori di giochi non sembra molto impegnata nella piattaforma.

Al momento, Google non ha spiegato i suoi piani per la piattaforma e non sembrano esserci collaborazioni per portare alcune esclusive su Stadia. Dunque, gli utenti dovranno ‘accontentarsi’ dei titoli presenti al momento. Tuttavia, ciò non significa che la libreria di giochi non si aggiornerà presto.