Il social network basato sull’audio sta ora ricevendo un aggiornamento molto utile per gli utenti iOS. 9to5Mac segnala che gli utenti di Clubhouse su iOS riceveranno l’opzione didascalie dal vivo per le stanze audio. Questa nuova funzionalità consentirà alle persone che hanno problemi di udito di utilizzare l’app.

Fino ad ora, le persone con problemi di udito o non udenti non potevano davvero utilizzare l’app Clubhouse, poiché è interamente basata sull’audio. Tuttavia, questo sembra cambiare ora per gli utenti iOS. La funzione didascalie o sottotitoli in tempo reale supporta 13 lingue diverse con questo nuovo aggiornamento. Le lingue supportate sono inglese, cantonese, cinese mandarino, cinese Yue, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, arabo, russo e turco.

Clubhouse continua ad impegnarsi per mantenere attivo il social

Tuttavia, tieni presente che i sottotitoli in tempo reale dell’app per le lingue non inglesi potrebbero non essere completamente accurati in questo momento, secondo un ingegnere di Clubhouse, poiché la funzione è ancora in versione beta.

La popolarità di Clubhouse è scoppiata improvvisamente quest’anno, ma ha lentamente perso il suo appeal tra gli utenti, mentre allo stesso tempo sono cresciute piattaforme come Twitter Spaces. Nonostante ciò, Clubhouse ha lavorato costantemente per includere più funzionalità nell’app al fine di competere meglio con le piattaforme di social media che offrono sale audio dal vivo.

Ad esempio, il mese scorso, Clubhouse ha rilasciato un aggiornamento alla sua app iOS che ha introdotto una nuova modalità musicale: una funzione che regola l’audio se qualcuno sta cantando o suonando uno strumento. L’app supporta anche Spatial Audio, oltre alla possibilità di condividere brevi clip di Clubhouse su altri social network.