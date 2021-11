Honor si sta preparando al lancio di una nuova famiglia di prodotti. Il brand Cinese infatti, attraverso le parole di un proprio portavoce, ha confermato che terrà una presentazione il prossimo 22 novembre.

L’evento sarà incentrato sul mondo smartphone, quindi ci aspettiamo questa tipologia di device. Tuttavia, nonostante questa dichiarazione, il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli per inquadrare meglio quali saranno i device in arrivo.

L’immagine condivisa su Weibo, il social network Cinese, mostra uno smartphone non identificato avvolto da un cielo stellato. Per fortuna, vengono in nostro soccorso i leaker che possono svelarci informazioni più interessanti.

Honor si sta preparando al lancio di una nuova famiglia di flagship

Stando alle indiscrezioni emerse, i protagonisti dell’evento saranno gli Honor 60. Parliamo al plurale in quanto ci aspettiamo la presentazione di almeno due varianti del device, la versione base e quella Pro.

La notizia sembra attendibile e in linea con i piani dell’azienda che prevedevano il lancio della serie Honor 60 entro la fine dell’anno. Inoltre, la famiglia sarà associata a immagini del cielo stellato durante la campagna di marketing che accompagnerà il lancio.

Questo ulteriore indizio potrebbe confermare che il device mostrato dal portavoce dell’azienda possa essere proprio il nuovo flagship. Per il momento, le uniche informazioni disponibili indicano che sia la versione base che quella Pro saranno caratterizzate dal supporto alla ricarica rapida a 66″.

Potrebbe fare il proprio debutto anche una terza variante denominata SE con ricarica rapida a 40W. Non resta che attendere ulteriori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni.