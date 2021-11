In occasione del Black Friday 2021, Euronics ha deciso di rispolverare una campagna promozionale che permetta ai consumatori di godere di ottimi prodotti, spendendo sempre cifre più basse rispetto a quanto effettivamente promesso dalle dirette concorrenti.

Il volantino che potrete trovare descritto nell’articolo, ripercorre e ricalca quanto di buono avevamo già visto in passato, infatti si trovano i migliori smartphone in circolazione, tutti proposti a prezzi veramente ridottissimi. Gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, ma attenzione che le offerte potrebbero differire, seppur di poco, in relazione al socio effettivo di appartenenza.

Euronics: attenzione agli sconti, sono sempre più incredibili

I prodotti in promozione da Euronics sono davvero moltissimi, e spaziano nelle più svariate fasce di prezzo; volendo osservare da vicino solamente il segmento degli smartphone, possiamo scovare qualche piccola chicca da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I modelli più interessanti vanno difatti a toccare Xiaomi Redmi 9T a 139 euro, per salire poi verso iPhone 12 Mini a 649 euro, Oppo A94 a 279 euro, Oppo A74 a 139 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Motorola Moto E40 a 159 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Galaxy A03s a 139 euro, oppure Galaxy S21 a 749 euro, Galaxy S20 FE a 499 euro e Galaxy S21 nella variante con 256GB di memoria interna a 799 euro.

Le possibili combinazioni sono davvero tantissime, e le più svariate attualmente immaginabili, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che trovate inserite qui.