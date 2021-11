Microsoft ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per i 20 anni di Xbox. Il 15 novembre 2001 è il giorno in cui il colosso di Redmond è entrato ufficialmente nel mondo del gaming con la prima versione della propria console.

Da allora molte cose sono cambiate, e il debutto di Xbox Series X e Series S lo dimostrano, ma non la voglia di gaming che da sempre contraddistingue il brand. Infatti, in occasione della celebrazione, Microsoft ha rilasciato una nuova versione della propria console più potente.

Si tratta della Xbox Series X a tema Halo Infinite che presenta un particolare easter egg. Illuminando la console con una lampada UV, sarà possibile far apparire Halo Zeta, che i fan della saga conosceranno anche come Installation 07. Si tratta di un pianeta su cui si svolgeranno le avventure di Master Chief nel nuovo capito in arrivo il 9 dicembre.

Microsoft sta festeggiando i 20 anni dalla nascita di Xbox con tanti easter egg

Ma non è tutto, sempre armati della fedele luce UV sarà possibile scoprire un easter egg anche sul controller celebrativo con scocca traslucida. Come è possibile vedere su Twitter grazie all’utente Hannah, la scatola del controller mostra un particolare disegno se illuminata adeguatamente.

Yes!!! And the new 20th anniversary Xbox controller, it has the old controller from 2001 when you shine the black light on it! pic.twitter.com/DriHhsIuen — Hannah (@Hannah31754354) November 16, 2021

La luce UV rivelerà un controller Xbox classico del 2001 sovrapposto all’immagine che mostra quello celebrativo. Ma non è tutto, gli utenti che hanno acquistato questo controller riceveranno anche una personalizzazione da utilizzare nel multiplayer di Halo Infinite.

Attraverso un codice incluso in confezione, sarà possibile ottenere un piccolo controller Xbox che potrà essere equipaggiato come accessorio per la propria arma. Si tratta di una serie di easter egg molti carini che faranno felici gli appassionati.