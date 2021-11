Tra Instagram e Tik Tok non scorre buon sangue. Le due piattaforme continuano ripetutamente a sfidarsi a colpi di funzionalità sempre nuove con lo scopo di coinvolgere i loro utenti. Di recente è stata l’app di Zuckerberg a riprendere una funzione già presente su Tik Tok con l’intento di tenere testa al rivale e motivare i suoi iscritti a sfruttare al massimo i Reels.

Instagram sfida Tik Tok e introduce la Sintesi Vocale!

Instagram punta sui Reels e con l’intento di invogliare gli utenti a sfruttare quanto più possibile l’opzione propone ai suoi iscritti la Sintesi vocale. Una voce robotica sarà in grado di riprodurre il testo aggiunto ai video condivisi automaticamente, sarà sufficiente selezionare la funzionalità prima di rendere pubblico il contenuto.

La sintesi vocale è già presente da tempo su Tik Tok ma come sempre la sfida tra colossi si basa principalmente sull’intenzione di rendere quanto già proposto dal rivale ancora più interessante.

Instagram, inoltre, ha recentemente proposto degli incentivi non indifferenti a tutti i creators. I bonus offerti dalla piattaforma dipendono dal numero di visualizzazioni ottenute in un determinato lasso di tempo. Secondo recenti indagini, sembra proprio che il colosso abbia concesso un bonus di ben 35 mila dollari a quei creator i cui Reels in un solo mese hanno raggiunto oltre 58 milioni di visualizzazioni. Cifre meno consistenti sono state offerte anche agli account meno popolari con l’intento di motivare gli utenti a incrementare la condivisione dei loro contenuti.

È chiaro che i due colossi non molleranno sicuramente la presa. La sfida sembra essere destinata ad avere ancora lunga durata. Non resta, quindi, che attendere quelle che saranno in futuro le novità introdotte.