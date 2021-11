I dettagli sulla data di lancio dello smartphone Oppo Foldable sono stati scarsi citando la mancanza di conferme ufficiali. Tuttavia, le voci indicano che l’elettronica di consumo cinese si sta preparando per la presentazione del suo primo dispositivo pieghevole. Come previsto, lo smartphone è in circolazione da molto tempo. Le voci sulla data di lancio di Oppo Foldable emerse di recente suggeriscono che il telefono potrebbe diventare ufficiale entro la fine dell’anno.

Purtroppo, Oppo continua a non parlare della data di lancio del suo tanto atteso telefono e di altri dettagli. Tuttavia, l’Oppo Fold è stato soggetto a diverse perdite in passato. All’inizio di questo mese, il telefono pieghevole Oppo è passato attraverso un sito Web di brevetti. Le immagini del brevetto ci hanno dato il nostro primo sguardo al design maestoso del telefono. A parte questo, alcuni rapporti suggeriscono che l’azienda svelerà smartphone pieghevoli nei prossimi giorni.

Oppo si prepara al lancio del suo smartphone pieghevole

Se un rapporto proveniente dal paese di origine di Oppo in Cina è qualcosa da seguire, il telefono pieghevole Oppo verrà lanciato nel dicembre 2021. Un noto leaker di Weibo afferma che il tanto atteso telefono pieghevole diventerà ufficiale il mese prossimo. Inoltre, vale la pena ricordare qui che il dispositivo porta il nome in codice ‘Peacock’. Secondo l’informatore, Oppo si sta anche preparando per il lancio nel 2022 di un altro telefono con nome in codice Buttery.

Sotto il cofano, il telefono pieghevole di Oppo conterrà un chipset Qualcomm Snapdragon 888. Il dispositivo Oppo Butterfly, d’altra parte, utilizzerà il prossimo chipset Snapdragon 898 di Qualcomm. Inoltre, esiste la possibilità che l’Oppo Butterfly possa rivelarsi un dispositivo della serie Find X4. Oltre a svelare un dispositivo pieghevole, secondo quanto riferito Oppo si sta preparando ad annunciare gli smartphone della serie OPPO Reno7 di prossima generazione.