Ci sono diverse nuove funzionalità che Apple ha incluso in iOS 15.2 beta 2 incluso Legacy Contact. Da Impostazioni vai su ‘Password e sicurezza’ > ‘Contatto legacy’ e ‘scegli qualcuno di cui ti fidi per avere accesso ai dati nel tuo account dopo la tua morte’. Un po macabro, ma necessario se conservi importanti documenti finanziari sul tuo iPhone.

Nell’aggiornamento è inclusa anche una funzione di sicurezza della comunicazione per i bambini che offusca automaticamente le immagini di nudo inviate ai bambini tramite l’app Messaggi. Anche i giovani presi di mira riceveranno un avvertimento. La funzione Nascondi la mia email consente agli utenti di sostituire il proprio indirizzo email con un indirizzo casuale quando accedono a siti Web e app.

iOS 15.2 arriverà per tutti nelle prossime settimane

Quando invii un’e-mail, la stessa funzione sostituisce il tuo vero indirizzo e-mail nel campo ‘Da’ con un indirizzo casuale che nasconde il tuo vero indirizzo e-mail ma si collega comunque alla tua casella di posta.

A quanto pare, l’aggiornamento beta presenta anche un interruttore che Apple ha promesso di aggiungere consentendo agli utenti di iPhone 13 Pro di disattivare la modalità Macro. Quest’ultima funzione aiuta gli utenti a scattare foto estremamente ravvicinate di piccoli soggetti come insetti, fiori, cibo, oggetti domestici e altro ancora.

Secondo iClarified, per abilitare l’interruttore che ti consentirà di disattivare la modalità Macro, vai su Impostazioni> Fotocamera e disattiva la modalità Macro automatica. Devi essere un membro del programma software beta iOS per ottenere queste funzionalità insieme ad altre sul tuo iPhone. In alternativa, puoi semplicemente aspettare che Apple rilasci la versione stabile di iOS 15.2 che potrebbe arrivare tra diverse settimane.