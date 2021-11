Soltanto oggi 13 novembre e domani 14 novembre il gestore Wind Tre rivolge ai suoi già clienti un’offerta speciale con tanti Giga di traffico dati per la navigazione. In occasione del Black Friday, il gestore è solito concedere ai suoi clienti delle tariffe interessanti, in questo caso infatti tutti i già clienti possono sfruttare una quantità illimitata di Giga.

Wind Tre Promo Special: Giga illimitati per due giorni!

I già clienti Wind Tre nei prossimi due giorni avranno a disposizione Giga illimitati per la navigazione. L’offerta speciale proposta dal gestore sarà automaticamente attivata e non necessiterà di alcuna spesa extra. Non sarà addebitato, dunque, alcun costo aggiuntivo né sarà richiesto un costo di disattivazione.

I già clienti WindTre nei prossimi due giorni avranno a disposizione Giga illimitati per la navigazione. L’offerta speciale proposta dal gestore sarà automaticamente attivata e non necessiterà di alcuna spesa extra. Wind Tre permetterà di navigare senza limiti indistintamente a tutti i clienti con attiva un’offerta, fatta eccezione per gli utenti con attiva una tariffa solo dati.

Il lancio della promo è accompagnato dall’arrivo di una nuova tariffa rivolta ad alcuni ex clienti selezionati. La WindTre Go 100 Star + che permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. Il costo dell’offerta è di soli 7,99 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione e la nuova SIM è offerta gratuitamente dall’operatore.

L’attivazione potrà essere effettuata entro il 21 novembre presso i punti vendita WindTre ma soltanto dai clienti selezionati da WindTre e soltanto dopo aver ricevuto l’apposita comunicazione dal gestore via SMS.

Si ricorda agli interessati che sarà necessario mantenere invariato il proprio numero e richiedere soltanto la portabilità dal precedente operatore.