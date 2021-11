Un anno dopo la prima ondata di Covid-19, riapre la fiera internazionale del fumetto e dei videogiochi a Milano: stiamo parlando del Milan Games Week 2021.

Il Milan Games Week è un festival italiano dedicato a tutti gli appassionati di gaming e fumetti. Nato nel 2014, il nome cambia da Games Week all’attuale Milan Games Week, ma nonostante questo riesce ad affermarsi come evento internazionale seguito da migliaia di appassionati che hanno voglia di sperimentare in anteprima tutte le novità proposte dalle case videoludiche (e non solo), ma andiamo con ordine.

MGW 2021: I principali espositori

Il Main Digital Partner di Milan Games Week di quest’anno è eBay. Mentre continua l’appuntamento annuale con Radio 105 che animerà il palco centrale con eventi ed ospiti d’eccezione. Ci sarà anche il Corriere dello Sport e Tuttosport per la prima volta come partner editoriali dell’evento.

Continua anche la presenza di GameStop, che si presenta come official partner retail ed offrirà alle decine di migliaia di appassionati un’esperienza d’acquisto immersiva.

Presente anche CHILI che metterà a disposizione di tutti i visitatori noleggi gratuiti e gift card per accedere al suo enorme catalogo di film.

Importante soprattutto la presenza di Huawei, che in questo ambito si rivolge a tutti gli appassionati di tech e gaming che potranno giocare provare le 12 postazioni da gioco messe a disposizione, 4 pc e 8 mobile, dove testare le performance degli ultimi dispositivi gaming, tra cui il monitor MateView GT 27’ e il nuovissimo smartphone Huawei nova9.

Monster Energy invece sarà presente con un’area di oltre 100mq che racconterà le sfide ad Apex Legends del team Notorius Legion, inoltre grande sorpresa: special guest Pow3r e i Lacuna Coil.

Ed infine troviamo Samsung, Official Partner del Milan Games Week & Cartoomics, animerà le serate di sabato 12 e domenica 13 novembre con gaming session e meet&greet esclusivi all’interno della Samsung Smart Home, una delle location più tecnologiche di Milano.

Presente anche Nintendo come sempre, che con una vasta area mette in mostra tutte le novità videoludiche e la nuova Switch OLED.

MGW 2021: Eventi, giochi e Meet&Greet

All’interno della fiera è presente un area e-sport che ospiterà i principali tournament: ci sarà PG Esports, ProGaming Italia, QLASH e Lega Esport, tutti supportati dai talent di Arkadia, HSL e Dive Esports. Sono tutti team della scena esport italiana e internazionale.

Venerdì 12 è in programma la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege con i caster Etrurian, Chinook, Rakki, LordChanka e “Il Solito Mute” Raffaele Bottone, mentre sul palco “community” si svolgeranno le finali del circuito Tormenta di League Of Legends.

Sabato 13 novembre ci sarò invece il torneo di Valorant, seguito da quello di FORTNITE in collaborazione con la Gillette Bomber Cup commentata da Piz e Xiuder, ma anche un torneo femminile organizzato in collaborazione con McDonald’s, che con il suo servizio McDelivery è Delivery Partner dell’evento.

In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde.

Domenica 14, infine, arriva il gran finale del torneo Italian Rocket Championship by Air Action Vigorsol con i commentatori Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio eSerie A TIM.

Ricordiamo inoltre gli appuntamenti più importanti: da segnare in agenda per domenica 14, ore 15:00, è l’adrenalinica livestreaming GamesWeek Battle dedicata a Huawei Mateview GT 27. In diretta dal canale Twitch HuaweiMobileIT troveremo: JustGaBBo, Delux e Freneh sfideranno gli zombie di Back 4 Blood e commenteranno insieme ai fan le performance dei device Huawei.

Gare di cosplay

Ci sarà un’area dedicata esclusivamente ai cosplayer, con camerini, spettacoli e contest. I cosplayer quest’anno saranno l’anima pulsante dell’evento, nonché protagonisti indiscussi del main stage con ben due contest live anche sul canale YouTube della Milan Games Week, previsti sabato 13 dalle 15,45 alle 16,45 e domenica 14 dalle 15,00 alle 16,00.

A dirigere i due show sono Giorgia Vecchini e Alessandro Trani: Giorgia guiderà una giuria di eccezione che vede protagonisti talenti del mondo cosplay come Enrico e Marco Callioni, Milena Vigo ed Elena Ballarini.