La piattaforma di video in Streaming YouTube è cambiata molto negli ultimi anni, più di quanto non lo abbia mai fatto dalla sua nascita. Infatti sono state aggiunte nuove funzioni, ne sono state rimosse altre ed è cambiato spesso il tema grafico del sito.

Quello che invece è sempre rimasto invariato è la presenza del contatore di like e dislike sotto ogni video. Quest’ultimo a breve, non lo vedremo più. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

YouTube eliminerà il pulsante “dislike”

Dopo diversi mesi di test, il colosso Google ha dunque deciso di rimuovere il contatore pubblico del numero di “non mi piace” sotto ai video: questo sarà nascosto a tutti gli utenti, ma ovviamente sarà ancora visibile al creatore del video, tramite il pannello di gestione del proprio account YouTube. La domanda ci sorge spontanea, il creatore del video potrà continuare a vederlo, ma a cosa serve se il pubblico che guarda il video stesso non potrà cliccarlo? a questa domanda non ci è ancora stata data una risposta.

Con questo cambiamento, Google vuole limitare il fenomeno del cosiddetto “dislike bombing”, ovvero quello per cui tanti utenti si coalizzano per tempestare di non mi piace un video o un creator specifico solo per dargli fastidio o perché ha detto/fatto qualcosa di non gradito ad un certo tipo di pubblico.

A detta dell’azienda, durante i test si è notato come il non vedere questo numero ha ridotto il numero che mettono “non mi piace” solo per veder salire il contatore, soprattutto verso i canali più piccoli. Google ha iniziato il rollout di tutto ciò a partire da oggi, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che il contatore dei dislike sparisca effettivamente dalla piattaforma. Voi cosa ne pensate? si tratta di un tasto che utilizzavate spesso?.