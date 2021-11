Da qualche giorno l’operatore WindTre sta proponendo ad alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, un’offerta molto vantaggiosa, sia a livello di bundle che di prezzo.

Stiamo parlando della Go 100 Star Plus, proposta attraverso campagna SMS al prezzo di 7.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in WindTre con la GO 100 Star Plus a meno di 8 euro al mese

L’offerta WindTre GO 100 Star+ prevede un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 7,99 euro al mese. Gli ex clienti che verranno contattati via SMS e saranno interessati ad attivare l’offerta proposta, dovranno recarsi presso uno dei tantissimi centri WindTre ed effettuare la portabilità del proprio numero entro il 21 novembre 2021.

Come già successo nel mese di Ottobre 2021, anche con l’offerta WindTre Go 100 Star+ FMC, sia il costo di attivazione che quello della SIM risultano gratuiti anche in questo caso. Ecco un esempio di SMS: “Buone notizie! Torna in Windtre e avrai 100 GIGA Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 7,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS. Attiva nei nostri negozi fino al 21/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100splus“.

Nel caso non doveste ricevere messaggio in questione, vi segnaliamo che online e nei negozi aderenti sono disponibili altre offerte sempre della gamma WindTre GO, ma in questo caso attivabili soltanto con portabilità del numero da determinati operatori telefonici.