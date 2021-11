Il nuovo satellite della NASA, Landsat 9, ha iniziato a fotografare la Terra mostrando i primi segni evidenti del cambiamento climatico che stiamo fronteggiando.

In collaborazione con l’US Geological Survey, l’agenzia spaziale ha lanciato il satellite a settembre per acquisire immagini termiche e a infrarossi del nostro pianeta, monitorando gli effetti del cambiamento climatico con dettagli senza precedenti. “Le prime immagini di catturano osservazioni critiche sul nostro pianeta visto dallo spazio”, dichiara l’amministratore della NASA Bill Nelson.

“Questo programma ha il potere non solo di migliorare le vite, ma anche di salvarle. La NASA continuerà a lavorare con USGS per rafforzare e migliorare l’accessibilità ai dati di Landsat affinché in tutto il mondo comprendano meglio la devastazione del pianeta Terra dovuta alla crisi climatica, per gestire le pratiche agricole, preservare le risorse preziose e rispondere in modo più efficace ai disastri naturali.”

Le prime istantanee di Landsat mostrano vedute aeree del Michigan, della Florida e dell’Arizona, in alta risoluzione. La NASA afferma che l’ampia gamma di strumenti di imaging del satellite, che cattura diverse lunghezze d’onda di luce e calore, aiuterà a raccogliere dati su tutto. Inoltre, a differenza del suo predecessore, Landsat 8, Landsat 9 è in grado di rilevare incredibili dettagli.

“Quando avremo Landsat 9 che opera in coordinamento con Landsat 8, sarà questa ricchezza di dati che ci consentirà di monitorare i cambiamenti del nostro pianeta ogni otto giorni”, spiega Masek. Mentre il pianeta continua a surriscaldarsi, gli scienziati affermano che Landsat aiuterà a monitorare i cambiamenti nella salute della vegetazione, l’uso dell’irrigazione, la qualità dell’acqua, la gravità degli incendi, la deforestazione, il ritiro dei ghiacciai e altri problemi.

“I dati e le immagini di Landsat 9 stanno ampliando la nostra capacità di vedere come la Terra è cambiata nel corso dei decenni”, ha affermato Karen St Germain, direttore della Divisione Scienze della Terra della NASA. “In un clima che cambia, l’accesso continuo e gratuito ai dati Landsat e agli altri dati della flotta di osservazione della Terra della NASA, aiuta gli utenti dei dati, inclusi urbanisti, agricoltori e scienziati, a pianificare il futuro”.