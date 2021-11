Netflix nonostante aggiunga costantemente nuovi titoli come serie TV e film deve dar conto anche delle licenze in scadenza. Per questo a dicembre dirà addio a molti show televisivi. Diamo un’occhiata a quali film e programmi TV lasceranno Netflix a dicembre.

Ecco la lista dei programmi che lasceranno la piattaforma

Di seguito ecco riportata la lista delle serie Netflix che abbandoneranno la piattaforma entro la fine di questo mese, ma non disperare, alcune potranno tornare!

Ecco la lista degli show che abbandoneranno Netflix il primo dicembre

Banconota da 1000 rupie (2014);

3 giorni per uccidere (2014);

Il racconto di un cavaliere (2001);

Accettato (2006);

Attraverso Grace Alley (2013);

Fuorilegge americani (2001);

Una vita incompiuta (2005);

Sei tu l’unico (stagioni 1-2);

Asu Mare 2 (2015);

Terra di battaglia (2000);

Beatitudine (1997);

Rompi 100 (2014);

Chal Bhaag (2014);

Cuoco (2014);

Pericolo chiaro e presente (1994);

Non spezzarmi il cuore 2 (2014);

Faraar (2015);

Scrittori di libertà (2007);

Glee (stagioni 1-6);

Elio (2015);

Ho ottenuto il collegamento (1998);

In Troppo Profondo (1999);

Ink Master (stagioni 1-2);

Lettere a Giulietta (2010);

Linea Walker (2016);

Un bambino da un milione di dollari (2004);

La figlia del mio capo (2003);

Never Back Down 2: The Beatdown (2011);

Ninja Assassino (2009);

Menta piperita (2018);

Espresso di ananas (2008);

Quigley giù sotto (1990);

Rake (stagioni 1-4);

Richard Pryor: dal vivo in concerto (1979);

Rima e ragione (1997);

Rotola con me (2017);

Stesso tipo di diverso come me (2017);

Scuola di roccia (2003);

Partenza (2008);

Shelby americano (2019);

Stargate SG-1 (stagioni 1-10);

Stato di avanzamento (2009);

Divoratore di anime (Stagione 1);

Talladega Nights: La ballata di Ricky Bobby (2006);

Tempio (2017);

Il lavoro in banca (2008);

L’addio al nubilato (più stagioni);

L’esorcista 3 (1990);

Il bambino d’oro (1986);

Gli omicidi di Happytime (2018);

L’avvocato Lincoln (2011);

Il ficcanaso (2015);

Il fuorilegge Josey Wales (1976);

L’officina riparazioni (più stagioni);

Il violinista (2016);

L’intero nove iarde (2000);

TURNO: Washington’s Spies (stagioni 1-4);

Stelle Erranti (2019);

Mondo acquatico (1995);

Perché io? (2015);