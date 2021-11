Un recente rapporto di Sammobile ha affermato che il Samsung Galaxy S21 Fan Edition dovrebbe diventare ufficiale al prossimo Consumer Electronics Show (CES), che si terrà tra il 5 e l’8 gennaio a Las Vegas. Ora, una nuova perdita dell’affidabile informatore Jon Prosser ha rivelato la data di lancio esatta e la disponibilità dell’S21 FE.

Secondo Prosser, Samsung terrà un evento Unpacked per S21 FE il 4 gennaio 2022. Si prevede che sarà in vendita dall’11 gennaio senza alcun periodo di pre-ordine. Purtroppo, il leaker non ha ulteriori informazioni e non ci sono dettagli per quanto riguarda la fascia di prezzo di mercato del prossimo S21 FE.

Galaxy S21 FE potrebbe arrivare prima del previsto

L’informatore ha anche rivelato che la serie Galaxy S22 sarà annunciata alle 10:00 ET dell’8 febbraio 2022. È probabile che i preordini della serie S22 inizino lo stesso giorno. La gamma S22 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 18 febbraio.

Le voci che circondano il Galaxy S21 Fan Edition hanno rivelato che sarà dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A seconda del mercato, potrebbe essere disponibile con chipset Snapdragon 888 o Exynos 2100. Può essere fornito con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato.

L’S21 FE ha una fotocamera frontale da 32 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore include una fotocamera principale da 12 megapixel con OIS, uno sparatutto ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. Ospita una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica da 25 W.